Scooter a terra nella notte vicino alla Caorsana, ferito un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito nella notte tra domenica e lunedì in seguito a un incidente avvenuto alla periferia di Piacenza, in prossimità della rotatoria tra la via Caorsana (Statale 10 Padana Inferiore), strada dell'Anselma e via Maestri del Lavoro.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte, quando è stata segnalata la caduta di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza.

Fortunatamente il diciassettenne non ha riportato ferite gravi. Restano invece da chiarire le cause dell'incidente: gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare se siano stati coinvolti altri veicoli oppure se il ragazzo abbia perso autonomamente il controllo dello scooter.