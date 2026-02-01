Al Volta di Borgonovo due giorni di robotica con Unearthed™

All'Istituto tecnico Volta di Borgonovo ha preso il via la due giorni di Unearthed™, edizione 2026 della FIRST® LEGO® League Italia, campionato di robotica con centinaia di partecipanti. protagonisti sono studenti e studentesse, alunni e alunne di 30 squadre in rappresentanza di scuole di ogni ordine e grado in arrivo da tutto i nord Italia. Le piacentine in gara sono una decina. Ogni squadra racchiude un condensato di entusiasmo, voglia di mettersi in gioco ideando soluzioni innovative attorno al tema filo conduttore di quest’anno: Unearthed™ e cioè portato alla luce, proprio come avviene quando si va alla ricerca di resti, tracce del passato. Non a caso molte delle invenzioni robotizzate vertono attorno al tema degli scavi archeologici e di come rendere queste pratiche più sostenibili. "Ogni squadra – spiegano gli organizzatori – deve sostenere tre prove, di cui un’esposizione orale del progetto che sta alla base della propria proposta e poi un’illustrazione del proprio robot e una gara".