Ansie da maturità, gli studenti del Volta si raccontano

Mancano cento giorni all'esame di maturità. Oltre duecento studenti e studentesse del Polo Volta della Valtidone hanno voluto raccontare le loro ansie, le loro aspettative. Lo hanno fatto salendo sul palco del teatro Verdi. Ognuna delle dieci classi dei plessi scolastici di Borgonovo e di Castel San Giovanni che saranno impegnate nella fatidica prova, ha preparato un video. Una testimonianza per immagini di cosa abbia voluto dire trascorrere cinque anni della propria vita nei licei, negli istituti tecnici e professionali del Polo Volta. "Qui al Volta siamo tutti diversi, ognuno con i propri talenti, con la propria personalità, e la cosa bella è che usciremo da qui ancora tutti diversi sapendo però che i rapporti che abbiamo costruito sono unici" hanno detto alcuni tra gli studenti e studentesse saliti sul palco. La scuola in cambio ha regalato loro una chiave di legno, a significare la volontà di aprire le porte del futuro.