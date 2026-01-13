Calvino, ai genitori la dirigente scolastica «Decisioni condivise»

Ai genitori della scuola media Calvino , autori di una lettera-diffida sugli Istituti comprensivi e sullo spostamento di sezioni (all’ex manifattura tabacchi) inoltrata a ministero, ufficio scolastico e scuola, è oggi la dirigente della scuola media stessa, Giovanna Stefanelli, a fornire riscontri. «I presunti provvedimenti, che dovrebbero essere oggetto di riesame o annullamento - scrive la preside in una lettera diramata alle famiglie - non sono mai stati emanati dall’istituzione scolastica, non sono mai stati oggetto di discussione degli organi collegiali e neanche di informativa ai soggetti interessati.

In riscontro all’istanza di applicazione del criterio di gradualità, partendo esclusivamente dalle future classi prime, si fa presente che la scuola gestirà il passaggio nel rispetto della normativa vigente, mettendo al centro la scelta educativa delle famiglie e la continuità formativa dello studente. La scuola effettuerà le dovute scelte organizzative a tempo debito, in condivisione con gli organi collegiali e con le famiglie interessate». Alla richiesta di colloquio con il dirigente scolastico e con il Consiglio di Istituto Stefanelli ha fatto presente che «in data 8 gennaio, alcuni genitori sottoscrittori delle suddette istanze, su invito della scrivente, hanno partecipato al Consiglio di Istituto, convocato per deliberare i criteri di gestione delle iscrizioni alle future prime classi. In tale sede è stato chiarito lo stato di avanzamento dell’iter giuridico di attivazione degli istituti comprensivi, spiegando i ruoli dei soggetti coinvolti».