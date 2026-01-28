Cattolica primo ateneo per mobilità internazionale degli studenti

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è il primo ateneo in Italia per mobilità internazionale studentesca, sia in entrata sia in uscita, secondo il “QS World University Rankings: Europe 2026”. Lo fa sapere una nota stampa inviata dall'ateneo. Un risultato che colloca l’ateneo anche al terzo posto in Europa per mobilità in uscita e al 22° per quella in entrata, confermando la forte apertura internazionale e l’attrattività della sua offerta formativa.

«L’Università Cattolica del Sacro Cuore si configura come un vero e proprio microcosmo globale», dichiara la Rettrice Elena Beccalli. «Siamo il primo Ateneo in Italia per attrattività di studenti dall’estero, ma siamo anche il primo per possibilità di scambi internazionali offerti ai nostri studenti. Dati che non sono solo statistiche, ma testimonianza di una rete viva che collega l’Italia al resto del mondo. Nei nostri 5 campus, l’internazionalizzazione non è un concetto astratto, ma un’esperienza quotidiana fatta di aule multiculturali, stage nelle capitali mondiali e scambi con i più prestigiosi atenei internazionali. Investiamo sul capitale umano perché crediamo che la leadership del futuro nasca dal confronto con le complessità globali».

La Sede di Piacenza e Cremona, in particolare, regista 323 studenti outbound e 130 studenti inbound.