Centoventi insegnanti sui banchi di scuola per imparare il digitale

Oltre 120 insegnanti e presidi, da tutta l’Emilia Romagna, si sono ritrovati a Bobbio per fare lezione - per una volta a loro stessi - sul digitale. Proprio l’Istituto omnicomprensivo di Bobbio, dove queste novità di sperimentano ogni giorno sul campo, ha ospitato la scorsa settimana l’evento formativo residenziale due giorni, dal titolo “Districare la complessità” e organizzato dal Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’Istituto locale.

In un mondo tecnologico che sfugge via continuamente tra aggiornamenti e applicazioni che durano meno di un anno, la formazione resta un obbligo. E questo vale anche per le scuole, dove da tempo lavagne e gessetto sono andati in pensione.