Comprensivi, l'assessore Dadati a Soresi: «Escludo qualsiasi rinvio»

Promette «massima trasparenza» l’assessore comunale Mario Dadati nella risposta all’interrogazione arrivata dalla collega di opposizione Sara Soresi (capogruppo di FdI) sui nuovi istituti comprensivi della città. A Soresi che chiede «per quale motivo l’Amministrazione stia portando avanti la riorganizzazione della rete scolastica con avvio nell’anno scolastico 2026/2027, nonostante la delibera di Consiglio Comunale n. 11/2024 preveda espressamente il rinvio dell’avvio qualora le scuole Pontieri ed ex Manifattura Tabacchi non siano pronte congiuntamente alle segreterie didattiche», palazzo Mercanti fa sapere che «la delibera del Consiglio Comunale 11/2024 recita che il progetto, condiviso con i dirigenti scolastici e con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha portato alla definizione di un’idea progettuale di massima con avvio previsto nell’anno scolastico 2026/2027.

La soluzione adottata - fa notare Dadati nella risposta - è inoltre coerente con l’obiettivo operativo del Dup. Il ritardo dei lavori presso la scuola ex Laboratorio Pontieri ha reso opportuna una soluzione condivisa e poco impattante: si è deciso di lasciare fisicamente le sezioni interessate dallo spostamento nei plessi attuali, ma di inserirle amministrativamente già nei nuovi Istituti Comprensivi. In questo modo si procede alla riorganizzazione amministrativa unitaria, rinviando di un anno lo spostamento fisico e limitando il disagio a sole due classi per sezione (prime e seconde 2026/27), invece delle tre classi che sarebbero state coinvolte se il plesso Pontieri fosse stato pronto». Alla sottolineatura da parte di Soresi di unl mancato incontro pubblico sugli Ic Dadati fa presente che «l’organizzazione di incontri pubblici è stata affidata alle scuole, con la presenza garantita del Comune.

Parallelamente, è stata predisposta una sezione dedicata sul sito istituzionale, con informazioni chiare e un applicativo che consente alle famiglie di individuare l’Istituto Comprensivo di riferimento». In aggiunta, nel periodo immediatamente precedente l’apertura delle iscrizioni scolastiche (13 gennaio) e durante il mese, «verranno organizzati ulteriori momenti informativi aperti al pubblico». La capogruppo di minoranza Soresi chiede anche «se l’Amministrazione stia valutando di prorogare l’entrata in vigore del nuovo sistema degli Istituti Comprensivi, in attesa che i plessi Pontieri ed ex Manifattura Tabacchi siano completati e operativi, nel rispetto della delibera comunale», domanda alla quale l’assessore replica negando qualsiasi valutazione di proroghe.

Alla richiesta se si stiano ipotizzando altre idee di riorganizzazione delle segreterie e della composizione degli istituti comprensivi «per evitare disuguaglianze qualitative e quantitative tra gli stessi» Dadati fa presente che «la disposizione delle segreterie dei nuovi otto Istituti Comprensivi è stata approvata dalla totalità dei dirigenti scolastici. L’assetto individuato è ritenuto il più idoneo a rispondere alle esigenze organizzative e amministrative, garantendo uniformità e funzionalità». Per la scuola ex Manifattura Tabacchi la conclusione dei lavori è prevista per marzo, per la scuola ex Pontieri «è in corso la formalizzazione di una variante progettuale, resa necessaria dai vincoli dell’edificio, che hanno comportato alcune criticità. I ritardi e la non certezza della fine dei lavori hanno portato prudenzialmente l’Amministrazione a posticipare l’apertura al settembre 2027». Ribadita dall’assessore Dadati l’intenzione a proseguire con Tempi Agenzia un confronto per ridurre l’impatto dei nuovi Ic (in particolare l’Ic) sulla mobilità.