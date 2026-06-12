Contributi pubblici, alle scuole non statali 2,5 milioni

E’ di 2,5 milioni di euro l’ammontare complessivo dei contributi ministeriali a favore della scuola paritaria piacentina per l’anno scolastico 2025-2026.

Ne ha dato notizia ieri l’Ufficio scolastico regionale.

A Piacenza e provincia è la scuola materna il grado che totalizza maggiori contributi, ambito da cui sono state selezionate 33 scuole. Globalmente la materna paritaria risulta destinataria di quasi 1,3 milioni assegnati a tutta la provincia, su un complessivo regionale che ha sfiorato i 29 milioni di euro.

Le scuole elementari figurano nel documento ufficiale prodotto dall’Ufficio scolastico regionale per numero di classi.

A Piacenza e provincia le classi di paritaria sostenute dal ministero sono state 14 (afferenti a tre realtà: la Casa del Fanciullo, l’istituto Sant’Orsola e la scuola Sant’Eufemia) e la somma riportata dai verbali con le tabelle dei fondi è pari a 413.800 euro. Sguarnito il fronte delle scuole medie.

Per il livello delle scuole superiori, infine, Piacenza figura nell’elenco regionale con due istituti (che non vengono espressamente citati), e qui i fondi assegnati sono stati quasi 180mila compresivi di entrambi.

Dal ministero, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, vengono assegnati fondi ulteriori per l’accoglienza di alunni disabili. Anche qui il prospetto si è articolato secondo il livello di scuola: 38 alunni certificati accolti dalle materne, 10 alle elementari, 2 alle medie e 12 alle superiori, per un totale di 62 bambini e ragazzi a cui la legge 104 attribuisce un percorso integrativo di insegnanti e educatori di sostegno. Alle scuole sono state in questo caso destinate risorse pari a 651.942 euro.