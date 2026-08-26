Dsga, sono i manager delle finanze scolastiche: ne mancano 19
Flc Cgil: quadro allarmante, il tasso di scopertura supera il 50%, lasciando più di mezza provincia in cronica precarietà
Simona Segalini
|2 ore fa
Il nuovo anno scolastico riparte il primo settembre, le lezioni cominceranno il 15 settembre
Sovrintende ai servizi generali, coordina il personale Ata, gestisce il bilancio e cura l’attuazione finanziaria di progetti complessi come quelli legati al Pnrr. E’ il braccio destro del preside, prima si chiamava Dsga, ora il nome è diventato “funzionario di alta qualificazione”. A Piacenza 19 istituzioni scolastiche sono prive di un titolare. E dall’ultima assegnazione a Bologna Piacenza ne guadagnerà soltanto due (Gianguido Taglialatela e Ioana Felicia Monenciu).
Prima di queste due assegnazioni (le cui destinazioni al momento non sono ancora ufficiali) risultavano privi di un direttore amministrativo titolare 19 sedi: Omnicomprensivo Bobbio, Isii Marconi, Romagnosi, Ic 1, Ic 3, Ic 4, Ic 5, Ic 6, Ic 7, Ic 8 (tutti a Piacenza), Ic Borgonovo, Ic Pianello, Ic San Nicolò , Ic Valnure, Ic Castellarquato, Ic Lugagnano, Ic Monticelli, Ic Cortemaggiore, Cpia. Si fa più presto a dire le sedi scolastiche che invece sono già dotate del “tesoriere”: Polo Volta, Polo Mattei, Respighi, lss Tramello-Cassinari, Raineri, Colombini, Ic 2 di Piacenza, Ic Podenzano, Ic Carpaneto, Ic Cadeo, Ic Castelsangiovanni, Ic Rivergaro e Ic Fiorenzuola.
All’indomani della comunicazione del risicato contingente di Piacenza, alza la voce il segretario generale della Flc Cgil piacentina Giovanni Zavattoni.
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