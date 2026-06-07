Due classi a Rondine «Non solo lezioni ,qui si impara a conoscere l’Altro»

La pace come meta. Qualcosa di più, in realtà, un bene da costruire lungo la strada che ha portato a Rondine, piccola frazione del comune di Arezzo che dall’alto guarda scorrere l’Arno, le classi 3ª C della scuola primaria Caduti sul Lavoro di Piacenza e la 1ª D del Liceo delle Scienze Umane Rondine del Polo Volta di Castelsangiovanni. Due realtà scolastiche diverse per età e percorso, unite dall’ispirazione educativa e dalla scelta di aderire al “Metodo Rondine”, che mette al centro la relazione, il dialogo e la trasformazione creativa dei conflitti.

Detto che la sperimentazione della sezione Rondine della scuola primaria Caduti sul Lavoro è sostenuta dalla Fondazione Ronconi Prati, così come la sezione Rondine del Polo Volta, per la quale si aggiunge anche il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, le due classi durante l’anno scolastico appena concluso hanno costruito un legame significativo attraverso attività condivise e momenti di confronto.

Il viaggio, invece, è iniziato mercoledì mattina.