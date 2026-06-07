Due classi a Rondine «Non solo lezioni ,qui si impara a conoscere l’Altro»
La camminata contro i conflitti compiuta dalla 3ª C della Caduti sul Lavoro e dalla 1ª D del Liceo Volta. Favari: «La scuola generi umanità»
Redazione
|1 ora fa
Gli studenti delle due classi, una del Polo Volta e una della primaria Caduti sul lavoro, che hanno partecipato alla Camminata per la pace da Arezzo a Rondine
La pace come meta. Qualcosa di più, in realtà, un bene da costruire lungo la strada che ha portato a Rondine, piccola frazione del comune di Arezzo che dall’alto guarda scorrere l’Arno, le classi 3ª C della scuola primaria Caduti sul Lavoro di Piacenza e la 1ª D del Liceo delle Scienze Umane Rondine del Polo Volta di Castelsangiovanni. Due realtà scolastiche diverse per età e percorso, unite dall’ispirazione educativa e dalla scelta di aderire al “Metodo Rondine”, che mette al centro la relazione, il dialogo e la trasformazione creativa dei conflitti.
Detto che la sperimentazione della sezione Rondine della scuola primaria Caduti sul Lavoro è sostenuta dalla Fondazione Ronconi Prati, così come la sezione Rondine del Polo Volta, per la quale si aggiunge anche il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, le due classi durante l’anno scolastico appena concluso hanno costruito un legame significativo attraverso attività condivise e momenti di confronto.
Il viaggio, invece, è iniziato mercoledì mattina.
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