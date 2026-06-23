Estetisti, acconciatori, impiantisti: consegnati i diplomi Tutor

Una mattinata di festa, emozione e orgoglio ha accompagnato la consegna degli attestati di qualifica professionale a 70 studenti della scuola di formazione Tutor. Circondati dall'affetto di genitori, amici e docenti, i ragazzi hanno celebrato il raggiungimento di un importante traguardo al termine di un percorso di studio e formazione pratica promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei settori dell'estetica, dell'acconciatura, dell'impiantistica elettrica, della meccanica e della termoidraulica.

Durante l'anno gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo delle professioni grazie ai periodi di stage svolti nelle aziende e nei saloni del territorio. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente di Tutor, Andrea Capellini, che ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale dell'ente formativo: «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge docenti, formatori, coordinatori e oltre 400 aziende con cui collaboriamo. Il merito principale, però, è dei nostri studenti, che con impegno e determinazione hanno raggiunto questo obiettivo. Alcuni stanno già lavorando, altri si apprestano a iniziare una nuova esperienza professionale: vedere i loro percorsi prendere forma è la gratificazione più bella».