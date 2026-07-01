Ex Manifattura, scuola al rush finale: ecco le aule e il campo-basket sul tetto

Al piano terra la segreteria, sale riunioni, laboratori e la mensa-refettorio. Al primo piano le nove aule destinate a ospitare altrettante classi (tre sezioni) di 28 alunni ciascuna, per un totale di 250. Sopra, al posto del tetto, un campo da basket (e non solo) con vista sul quartiere che tutt’intorno sta sorgendo.

Ha preso forma pressoché definitiva la nuova scuola media nell’ex Manifattura Tabacchi. Ultimi due mesi di lavori, così da riuscire a tagliare il nastro i primi di settembre, in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico. “Libertà” ha preso visione in anteprima del cantiere all’Infrangibile. Siamo tra via Montebello e via Raffalda, nel vasto appezzamento urbano di quasi 60mila metri quadrati dove per mezzo secolo, dal 1948 al 1998, ha avuto sede la Manifattura Tabacchi. Di 6.700 mq il comparto occupato dalla nuova scuola con adiacente palestra. Mancano le finiture, gli arredi, il completamento della dotazione impiantistica e la sistemazione dell’area esterna. L’impressione è sicuramente di lavori in dirittura d’arrivo, il capo cantiere parla indica per fine agosto la chiusura. Del resto la disponibilità della nuova media è centrale per far partire dal prossimo autunno la riorganizzazione della rete scolastica in istituti comprensivi programmata dal Comune e dalla dirigenza scolastica.