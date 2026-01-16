Ic, protesta anche alla Faustini: «È contro i diritti degli alunni»

Anche la scuola media “Faustini” scende in campo contro la riorganizzazione degli Istituti comprensivi. Con un documento inviato al provveditore Andrea Grossi, alla sindaca Katia Tarasconi e al dirigente scolastico Ludovico Silvestri i rappresentanti dei genitori delle due sezioni che dovrebbero essere “trasferite”: la “E” e la “F” spiegano le loro ragioni contrarie al cambiamento.

«Siamo consapevoli che il riassetto dei Comprensivi risponda a esigenze generali di carattere normativo, organizzativo ed amministrativo - scrivono i genitori - riteniamo tuttavia che tali obiettivi non possano essere perseguiti a discapito dell’unitarietà delle singole istituzioni scolastiche, della continuità didattica e dei diritti educativi degli studenti e delle famiglie, soprattutto laddove esistano realtà scolastiche consolidate, riconosciute e unitarie. In questo contesto - osservano - esprimiamo la nostra ferma e motivata contrarietà alla decisione di assegnare le due sezioni all’Istituto comprensivo n. 2 (quello nell’ex laboratorio Pontieri) separandole da tutte le altre sezioni della stessa scuola, destinate invece a confluire nell’Istituto Comprensivo n. 1».