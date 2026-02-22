Iscrizioni scolastiche, i licei sempre al top

Sempre i licei al top. Ieri sera alle 20 è scattato il semaforo rosso per decretare il termine delle iscrizioni scolastiche, dopo che il Ministero aveva concesso sette giorni di dilazione. Da un rapido raffronto, i licei piacentini quasi ovunque hanno messo in cassaforte un boom di iscrizioni. In assenza di numeri definitivi, appare comunque confermata l’opzione liceo per una famiglia su due. Stabili, con qualche lieve flessione (ma anche qui, non è la regola) tecnici e professionali. In città Colombini, Cassinari e Respighi tirano la volata. Incremento di adesioni al Raineri-Marcora, boom all’Alberghiero. In provincia boom di nuovi iscritti al polo superiore Volta dove tuttavia non partirà la prima del quadriennale T-red.