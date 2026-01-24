Istituti comprensivi, dai genitori Sos al commissario

Le famiglie di diverse scuole medie di Piacenza hanno inviato al commissario ad acta Bruno Di Palma una severa richiesta di sospendere l’avvio dei nuovi Istituti comprensivi previsti per settembre. Secondo i genitori, il Comune non avrebbe rispettato i criteri dichiarati: territorialità, continuità didattica, equilibrata distribuzione degli studenti e attivazione dei nuovi Ic solo a opere concluse. Contestano trasferimenti d’ufficio ritenuti illegittimi, nuovi stradari che allontanano gli alunni dalle sedi più vicine e la mancanza di trasporti adeguati. Criticità anche sulla continuità dei docenti e sulla formazione di comprensivi con numeri squilibrati. Le famiglie segnalano inoltre che i nuovi plessi non sono ancora disponibili, mentre mancano codici meccanografici e dirigenti scolastici, rendendo le iscrizioni “al buio” e secondo loro prive di garanzie. Chiedono quindi una revisione complessiva del progetto prima della sua applicazione.