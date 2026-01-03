Nuovi istituti comprensivi, confermato l'avvio a settembre

Resta confermato per settembre l’avvio degli otto nuovi istituti comprensivi nel Comune di Piacenza. L’assessore Mario Dadati ha ascoltato i timori delle famiglie ma sulla richiesta, avanzata da una parte di esse (e di alcuni docenti, più uno dei sette presidi, Ludovico Silvestri), che aveva espresso contrarietà invocando di posticipare la data di avvio, Dadati sembra distante. La macchina è avviata, e sulla pagina web del Comune di Piacenza è installato l’applicativo del nuovo stradario: basta inserire il proprio indirizzo e il sistema restituisce l’Istituto comprensivo di riferimento. Non è un segreto che le criticità maggiori di concentrino sul futuro Ic2, in quanto la scuola media all’ex laboratorio pontieri costringerebbe una quota di famiglie a recarsi a una destinazione decisamente fuori quartiere. E’ comunque assodato che in questo caso l’avvio del cambiamento fisico non avverrà prima di settembre 2027, in quanto l’ex Laboratorio pontieri in via precauzionale non sarà fruibile prima, per ritardi del cantiere. All'esame un accordo con Tempi Agenzia per coprire i nuovi bisogni del trasporto scolastico.