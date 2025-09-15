Polo Volta, lezioni al san Filippo Neri per 80 studenti

Per 80 studenti e studentesse del Polo superiore Volta il primo giorno di liceo è iniziato nella sede distaccata dell'oratorio san Filippo Neri. Sarà qui che quattro prime affronteranno il primo anno di scuola superiore. Ai neo liceali e alle neo liceali è arrivato il saluto di benvenuto della preside Simona Favari: «Ci tenevamo ad accogliervi e augurarvi buon inizio in questa nuova sede». Grazie ai locali messi a disposizione dalla parrocchia si è riusciti ad arginare la «fame» di spazi di una scuola, il Polo superiore Volta, in continua crescita.

«Un ottimo esempio di collaborazione tra varie enti e istituzioni» - ha sottolineato la sindaca Valentina Stragliati nell'accogliere le ragazze e i ragazzi, all'inizio della nuova avventura scolastica. La soluzione trovata a tempo record ha impegnato, scuola, Provincia, comune e parrocchia. «Questa è una succursale del liceo ma non per questo meno importante. Qui potrete formarvi e crescere».