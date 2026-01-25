Premiati i bravissimi del Casaroli, per loro 150 euro

Sono 16 i bravissimi dell'Istituto Comprensivo cardinale Agostino Casaroli di Castel San Giovanni che sono stati premiati per i risultato raggiunti sui banchi di scuola. La preside, Maria Cristina Dragoni, ha chiamato uno a uno ogni singolo premiato e premiata tra cui Rachele Bertoni, Stefano Bocenti, Gemma Bombardieri, Virginia Conti, Desiré Gambini, Kaur Khushi, Carol Leggi, Carlotta Liberali, Rebecca Lobianco, Jessica Erika Nicolin, Amanda Corsi, Gaia Pellegri, Gabriella Puiu, Sonia Saliu, Giada Tiramani, Eduard Sebastian Purice. Accompagnati dalle loro ex insegnanti tutti quanti i premiati hanno ringraziato le famiglie, gli ex compagni, insegnanti e più in generale la scuola. Grazie ad Alpini, Anpi, Avis, Lions, Mani di Donna, Poplast e Rotary ognuno ha ricevuto un premio di 150 euro come incoraggiamento ad andare avanti.