Scuola primaria, remigini in calo dell'8%, -10% in città

Calano le iscrizioni scolastiche nel Piacentino. Per quanto riguarda la scuola primaria il numero totale delle iscrizioni su base provinciale è di 1982 con un calo di 160 unità rispetto ai 2142 iscritti in prima dello scorso anno, circa l’8% in meno. Gli attuali iscritti nelle quinte classi sono 2317. Sono i dati ufficiali diffusi dall’Ufficio Scolastico Territoriale per l'anno scolastico 2026-27

Gli iscritti in prima negli istituti cittadini sono 746. Sono 81 in meno rispetto all’ a.s. 2025-26 (-10,85%). Il calo risulta abbastanza uniformemente distribuito.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado il numero provinciale totale è 2379, con una riduzione di 45 unità (-1,85%) rispetto all’anno precedente.

Gli istituti cittadini registrano 956 iscrizioni, + 41 (+4,28) rispetto allo scorso anno, sostanzialmente in linea con gli alunni attualmente iscritti alle classi terze.

Per quanto riguarda gli istituti secondari di secondo grado gli iscritti sono 2518, 4quattro in più rispetto agli iscritti dello scorso anno. Gli iscritti ai Liceo sono 1146 (+14), ai tecnici 972 (-37), ai professionali 400 (+27).

Complessivamente si può osservare che la scuola primaria fa segnare un calo significativo, che in città arriva oltre il 10%. Rilevante è anche il fatto che le iscrizioni dell’anno scorso erano ancora in linea con quelle dell’anno precedente. Se si raffrontano poi i dati della secondaria che hanno segni positivi si nota la differenza di scenario.

Infine, il lice costituiscono il 45,51% degli iscritti in prima, i tecnici il 38,60% i professionali il 15,88%.