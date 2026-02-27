Senza cellulari a scuola, svolta educativa o provvedimento simbolico? A Nel Mirino
Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale come ogni venerdì questa sera su Telelibertà
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Studenti senza cellulari a scuola, svolta educativa o solamente un provvedimento simbolico che necessiterebbe di maggiore cultura e consapevolezza dell'uso delle nuove tecnologie anche fuori dalle aule? Se ne parlerà questa sera a “Nel Mirino”, il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi tornerà puntuale come ogni venerdì alle 21 su Telelibertà per affrontare un tema di attualità rivolto soprattutto al mondo giovanile. Ospiti in studio, nella prima parte di trasmissione, il pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza Daniele Novara insieme alla preside del polo “Volta” di Castel San Giovanni Simona Favari, del vicepreside del polo “Mattei” di Fiorenzuola Gianni Montani e alla studentessa del “Mattei” Arianna Ziliani, con il punto di vista della psicoterapeuta dell'associazione “La Ricerca” Lucia Catino. Nella seconda parte, altro dibattito con Daniela Monti e Virginia Usini, rispettivamente Consulta Genitori e Consulta Studenti del liceo “Gioia”, Laura Rapaccioli e Alessia Cecilia Garofalo, rispettivamente Consulta Studenti e Consulta Genitori dell'istituto “Raineri-Marcora”. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand su www.liberta.it.
