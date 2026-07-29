Torna "Salta su": bus e treni gratis agli studenti

Anche le famiglie del Piacentino potranno beneficiare, per i prossimi due anni scolastici, della misura regionale "Salta su!", che garantisce abbonamenti gratuiti o agevolati sui mezzi pubblici per gli spostamenti casa-scuola. L'iniziativa, confermata dalla Regione Emilia-Romagna per gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028, punta a sostenere il diritto allo studio, ridurre il peso delle spese di trasporto e incentivare l'utilizzo di autobus e treni regionali tra gli studenti.

Il provvedimento riguarda gli alunni residenti in Emilia-Romagna iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, oltre ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), compresi quelli frequentati fuori regione.

Restano gratuiti gli abbonamenti per gli studenti delle scuole elementari e medie, mentre per chi frequenta le scuole superiori o i percorsi Iefp il beneficio è riservato ai nuclei familiari con Isee fino a 30mila euro. Per queste ultime categorie è inoltre prevista una quota di adesione di 15 euro per ciascun anno scolastico.

Per finanziare il programma nel biennio 2026-2028 la Regione ha stanziato oltre 28,7 milioni di euro. Nello scorso anno scolastico il progetto ha consentito alle famiglie un risparmio medio compreso tra 300 e 600 euro per figlio, mentre per il 2025-2026 sono già state presentate oltre 119mila domande, a conferma dell'ampia adesione all'iniziativa.

Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente online da oggi fino alle ore 14 del 18 dicembre, accedendo alla piattaforma regionale tramite Spid o Carta d'identità elettronica. Durante la procedura il sistema individua automaticamente la soluzione di viaggio più adatta al tragitto casa-scuola, indicando l'abbonamento o la combinazione di titoli necessari.

L'abbonamento sarà valido dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027 e potrà essere utilizzato non solo per andare a scuola, ma anche nel tempo libero lungo l'intera tratta e, nelle città dotate di servizio urbano, su tutta la rete cittadina.

Per le bambine e i bambini residenti nel Comune di Piacenza iscritti alla scuola primaria, la tessera "Salta su!" con l'abbonamento annuale già attivo sarà recapitata direttamente a casa.

Gli studenti che frequentano istituti scolastici fuori dall'Emilia-Romagna o utilizzano servizi di trasporto di altre regioni potranno invece richiedere, a partire dal 7 ottobre, il rimborso degli abbonamenti acquistati, secondo le modalità previste dalla Regione.