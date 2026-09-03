Trasporto scolastico, il Comune: «Servizio pienamente garantito verso la nuova sede dell’ex Manifattura Tabacchi»

«Il servizio di trasporto scolastico verso la nuova sede dell’Istituto Comprensivo 7 alla ex Manifattura Tabacchi è pienamente garantito: come confermato dalla tabella ufficiale delle corse dedicate alla Scuola Calvino, le tratte Vallera–Besurica–Calvino di via Boscarelli-Ex Manifattura saranno regolarmente attive e consentiranno agli studenti di raggiungere la nuova sede senza alcuna interruzione». Lo rende noto il Comune.

Gli orari e i percorsi delle linee saranno pubblicati oggi stesso sul sito di SETA, nel rispetto delle procedure e delle fisiologiche tempistiche e, a seguire, anche sulla pagina del Comune dedicata ai nuovi istituti comprensivi.

«Comprendiamo la legittima apprensione delle famiglie - dice Mario Dadati, assessore alla Scuola - è naturale in una fase di transizione che coinvolge un sistema complesso come quello scolastico. Proprio per prevenire disagi e garantire una gestione familiare sostenibile, abbiamo ascoltato con attenzione le osservazioni dei genitori negli incontri pubblici dedicati e abbiamo rispettato gli impegni presi davanti alla comunità».

«La riorganizzazione dei servizi procede con serietà, competenza e spirito di collaborazione - prosegue Dadati - Desideriamo ringraziare Tempi Agenzia per la professionalità e la disponibilità costante, così come il personale dei Servizi Educativi, che anche in questa occasione ha lavorato con puntualità e coerenza rispetto ai bisogni delle famiglie e degli studenti. Ci avviciniamo all’inizio dell’anno scolastico con fiducia e con l’impegno di garantire a tutti un’esperienza formativa ed educativa di qualità, all’altezza delle potenzialità del nostro territorio».