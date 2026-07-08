Un anno scolastico in Argentina con Intercultura

Clara Ricchiuti, studentessa 17enne dell’Istituto Romagnosi di Piacenza, è la nuova vincitrice della borsa di studio "Intercultura" sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tra qualche settimana partirà per un anno scolastico in Argentina, un’occasione unica di formazione e crescita personale.

Alla premiazione in Fondazione, ieri mattina, erano presenti Eleonora Morandi di Intercultura - Centro di Piacenza e alcuni degli studenti piacentini delle passate edizioni, tra i quali anche la vincitrice dello scorso anno Carolina Barbieri dell’Istituto Volta di Castel San Giovanni, appena rientrata da un programma scolastico semestrale in Brasile. «Non vedo l'ora di essere in Argentina – ha ammesso Clara – sarò a Concordia, città al confine con l'Uruguay, ed è un sogno che si realizza per me visto che anche mia madre ha fatto un'esperienza di questo tipo da giovane. Un po' mi spaventa, sto ancora realizzando perché non so bene che cosa mi aspetterà, ma non vedo l'ora di conoscere una nuova cultura e tante persone».