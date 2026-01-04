Università Cattolica, ecco il nuovo Cda: c'è anche uno studente

Il consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduto dal rettore Elena Beccalli, è stato rinnovato: per il quadriennio 2026-2029 entrano a far parte del board dieci nuovi membri nominati dall’Istituto di studi superiori “Giuseppe Toniolo”, ente fondatore dell’ateneo.

Sono Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei e della Editrice Morcelliana; Matteo Giuseppe Cabassi, amministratore delegato di Brioschi Sviluppo Immobiliare; Carlo Cimbri, presidente Unipol Assicurazioni; Carlo Maria Gallucci Calabrese, vice rettore dell’Università Ramon Llull di Barcellona; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Giacomo Renato Ghisani, direttore del Segretariato per le partecipazioni e per gli affari giuridici e gestionali della Diocesi di Cremona; Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d’Italia; Victor Massiah, presidente della Fondazione Accademia Teatro alla Scala; Salvatore Nastasi, presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Cinema per Roma; Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia. Inoltre, in qualità di membri eletti dai professori di prima e di seconda fascia delle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entrano nel nuovo Consiglio d’Amministrazione le docenti dell’Ateneo Monica Amadini, ordinario di Pedagogia generale sede di Brescia, Ivana Pais, ordinario di Sociologia economica sede di Milano, Ketty Peris, ordinario di Dermatologia, sede di Roma.

Nella rinnovata governance dell’Ateneo figurano anche il rappresentante della Santa Sede monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa; il rappresentante dell’Azione Cattolica italiana Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale; il rappresentante del Governo Massimo Rubechi, capo di Gabinetto del ministero dell’Università e della Ricerca. Il cda sarà completato con la designazione del rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Per la prima volta, il consiglio di amministrazione è integrato da un componente eletto dai rappresentanti degli studenti, Andrea Rovati. Un passaggio che si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo degli studenti nei processi decisionali universitari, tema sempre più presente nel dibattito accademico europeo.