Vernici amiche dell’ambiente, gli ideatori sono studenti del Marconi

L’obiettivo era quello di sviluppare formule innovative di bio-vernici ecologiche, 100% naturali e senza additivi chimici artificiali, e la classe quarta dell’indirizzo chimico dell’Isii Marconi lo ha raggiunto con successo, protagonista di un progetto di impresa simulata dedicato alla sostenibilità ambientale.

Affiancati dagli esperti del progetto sui materiali naturali innovativi “LoLiPaint” (in collaborazione con l’Azienda svizzera Algaemie), gli studenti hanno preso parte a tre intense settimane di attività. L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso più ampio che, negli anni, ha coinvolto diverse classi del corso di chimica e che si è concluso nel 2026 con la realizzazione di varie formule innovative dalle concrete potenzialità di brevetto.

Il cuore del progetto è stato il forte orientamento alla tutela dell’ambiente.