Sedicenne rapinato a Borgonovo: due incappucciati lo minacciano con il coltello

Un sedicenne è stato rapinato sabato sera a Borgonovo da due giovani armati di coltello. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 in un giardino pubblico nei pressi del supermercato Coop. Il ragazzo, uno studente, era uscito di casa per incontrare alcuni amici quando è stato avvicinato da un uomo con il cappuccio alzato, che gli ha chiesto prima una sigaretta e poi delle monete. Dopo aver cambiato atteggiamento, lo sconosciuto lo avrebbe minacciato con un coltello ordinandogli di consegnare il cellulare.

Il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato da un secondo individuo, anch’esso incappucciato, che lo ha immobilizzato mostrandogli a sua volta un coltello. I due rapinatori gli hanno così sottratto il telefono e 15 euro dal portafoglio, per poi darsi alla fuga.

Sotto shock, il sedicenne è riuscito a rientrare a casa e ha raccontato l’accaduto ai familiari. «È molto impaurito», ha riferito una parente, sottolineando che entrambi i rapinatori erano armati. Il ragazzo ha fornito ai carabinieri una descrizione sommaria: due giovani, probabilmente nordafricani, con giubbotti scuri, cappuccio e jeans.

I carabinieri della stazione di Borgonovo hanno avviato le indagini e le ricerche dei responsabili, al momento senza esito. Sono in corso anche le verifiche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare elementi utili all’identificazione dei rapinatori.