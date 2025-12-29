Sentiero Lungo Arda, ostacoli per i terreni privati. Raccolte 676 firme per completare il tracciato
I cittadini chiedono di proseguire il collegamento da Fiorenzuola a Castell’Arquato
Donata Meneghelli
|1 ora fa
Una visita organizzata dalle scuole al sentiero lungo Arda - © Libertà/Donata Meneghelli
Sono 676 le firme raccolte per chiedere la prosecuzione del sentiero Lungo Arda, da Fiorenzuola fino a Castell’Arquato. La petizione, promossa dall’associazione Percorso Lungo Arda Odv e avviata a ottobre durante la festa di San Fiorenzo, è stata sottoscritta da numerosi frequentatori del tracciato, sistemato in quattro anni di lavoro volontario.
L’appello è rivolto ai sindaci di Fiorenzuola, Alseno e Castell’Arquato affinché si attivino, sul piano tecnico e politico, per completare il collegamento con il sentiero del Parco del Piacenziano, favorendo la mobilità lenta e la valorizzazione ambientale. Un primo risultato è già arrivato: i tre primi cittadini hanno accolto positivamente l’iniziativa. Il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi è stato tra i primi firmatari, mentre con Davide Zucchi (Alseno) e Ivano Rocchetta (Castell’Arquato) sono stati avviati confronti e incontri.
Il nodo resta il passaggio su alcuni terreni privati, necessario per colmare poche centinaia di metri di tracciato. «Comprendiamo le diverse esigenze – spiega il presidente Fausto Malvermi – ma crediamo sia possibile trovare una soluzione per consentire a tutti di fruire dell’ambiente fluviale».
Malvermi ringrazia volontari, cittadini e amministratori per il sostegno, sottolineando che senza un impegno concreto delle istituzioni il progetto rischia di fermarsi, perdendo un’importante occasione per il territorio.
La volontaria Chiara Cremonesi illustra ai ragazzi delle medie fauna e flora dell'ecosistema fluviale
Camminando lungo il sentiero
Giovani delle scuole sul greto del torrente