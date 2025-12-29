Sentiero Lungo Arda, ostacoli per i terreni privati. Raccolte 676 firme per completare il tracciato

Sono 676 le firme raccolte per chiedere la prosecuzione del sentiero Lungo Arda, da Fiorenzuola fino a Castell’Arquato. La petizione, promossa dall’associazione Percorso Lungo Arda Odv e avviata a ottobre durante la festa di San Fiorenzo, è stata sottoscritta da numerosi frequentatori del tracciato, sistemato in quattro anni di lavoro volontario.

L’appello è rivolto ai sindaci di Fiorenzuola, Alseno e Castell’Arquato affinché si attivino, sul piano tecnico e politico, per completare il collegamento con il sentiero del Parco del Piacenziano, favorendo la mobilità lenta e la valorizzazione ambientale. Un primo risultato è già arrivato: i tre primi cittadini hanno accolto positivamente l’iniziativa. Il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi è stato tra i primi firmatari, mentre con Davide Zucchi (Alseno) e Ivano Rocchetta (Castell’Arquato) sono stati avviati confronti e incontri.

Il nodo resta il passaggio su alcuni terreni privati, necessario per colmare poche centinaia di metri di tracciato. «Comprendiamo le diverse esigenze – spiega il presidente Fausto Malvermi – ma crediamo sia possibile trovare una soluzione per consentire a tutti di fruire dell’ambiente fluviale».

Malvermi ringrazia volontari, cittadini e amministratori per il sostegno, sottolineando che senza un impegno concreto delle istituzioni il progetto rischia di fermarsi, perdendo un’importante occasione per il territorio.