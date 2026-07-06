Serata di "fuoco": auto incendiata a Ponte dell'Olio e fumo da uno scantinato a Piacenza

Due interventi nel giro di poche ore, entrambi risolti senza conseguenze per le persone, hanno impegnato in serata i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza. Prima l’incendio di un’auto nel parcheggio davanti alla chiesa di Ponte dell’Olio, con la vettura completamente distrutta dalle fiamme; poi una segnalazione di fumo proveniente da uno scantinato davanti alla stazione ferroviaria a Piacenza, dove i pompieri hanno verificato la presenza di fogliame che, secondo i primi accertamenti, avrebbe prodotto il fumo.

Il primo intervento è scattato intorno alle 20 nel parcheggio antistante la chiesa di Ponte dell'Olio, dove un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno rapidamente domato l'incendio, evitando che il rogo si propagasse ad altri mezzi o alle aree circostanti. La vettura è andata completamente distrutta, ma fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

Circa due ore più tardi, verso le 22, una squadra è intervenuta anche a Piacenza, in viale Sant'Ambrogio, sul lato opposto della stazione ferroviaria, in prossimità dell'intersezione con viale Il Piacentino. Alcuni residenti avevano segnalato fumo proveniente da uno scantinato del palazzo. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche, accertando che il fumo era stato prodotto da fogliame presente nel locale, escludendo conseguenze per le persone e situazioni di particolare pericolo.