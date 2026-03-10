Servizio idrico integrato, investimenti per 19 milioni fino al 2040

Avrà efficacia fino al 31 dicembre 2040, la convenzione che regola gestione e sviluppo del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale. L’accordo strategico, formalizzato nelle scorse settimane tra Comune di Piacenza, Piacenza Infrastrutture spa., ATtersir e Gruppo Iren – rappresentato da Ireti e dalla nuova società operativa Iren Acqua Piacenza, cui è affidato il servizio sino al termine del 2040 – definisce un solido quadro di governance, mirato anche all’ammodernamento degli impianti di depurazione, delle reti fognarie e idriche: queste ultime saranno oggetto, già a partire da quest’anno, di alcune opere di estensione, manutenzione straordinaria e progettazione.

La convenzione stabilisce, nel contempo, un ambizioso piano di investimenti finanziati direttamente dalla società patrimoniale Piacenza Infrastrutture, che va ad accrescere ulteriormente le risorse garantite dal gestore e dall’introito delle tariffe. L’obiettivo condiviso è stato quello di avviare un programma di investimenti costanti con continuità operativa: sono infatti previsti interventi infrastrutturali per un ammontare complessivo di oltre 19 milioni di euro, per un valore medio annuo di circa 1,3 milioni di euro fino alla scadenza della concessione nel 2040.