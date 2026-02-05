Seta ottiene la certificazione per la parità di genere

Seta Spa - l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza - ha conseguito la Certificazione della Parità di genere. L’ente certificatore indipendente Certiquality ha infatti attestato la conformità del sistema di gestione della gender equality implementato dalla Società alle linee guida della UNI/PdR 125:2022, la prassi di riferimento che definisce criteri e indicatori per valutare e promuovere l’eguaglianza di genere all’interno delle organizzazioni. Seta ha avviato il percorso per il conseguimento della certificazione nel luglio 2024, con l’istituzione del Comitato Guida per la Parità di Genere, cui è stato affidato il compito di promuovere e garantire l’eguaglianza di genere all’interno dell’azienda, definendo obiettivi e piani strategici per sostenere e diffondere la cultura della non discriminazione e dell’inclusione, e per valorizzare le diversità, garantire pari opportunità ed equità retributiva, favorire il work-life balance e creare un ambiente di lavoro equo e rispettoso per tutti i dipendenti.

Grazie all’impegno del Comitato Guida, il raggiungimento della certificazione è arrivato nel dicembre 2025, ed è stato sancito con la cerimonia ufficiale di consegna dell’attestato UNI/PdR 125:2022 alla presidente di Seta Elisa Valeriani e ai membri del Comitato Guida da parte di Elena Lavelli di Certiquality, alla presenza dell’assessora alle Politiche di Genere del Comune di Modena Alessandra Camporota e di Fabiana Montanari, presidente della 9ª Commissione Consiliare Diritti Umani, Pari Opportunità e Città Internazionale del Comune di Reggio Emilia.

“Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento, che testimonia come la valorizzazione dell’eguaglianza di genere, delle pari opportunità, della diversità e dell’inclusione siano per SETA una scelta strategica, che si riflette nelle politiche aziendali e nelle iniziative di miglioramento organizzativo che abbiamo intrapreso e che verremo promuovendo in futuro”, ha commentato la presidente di Seta, Elisa Valeriani, che ha sottolineato: “La certificazione che ci è stata rilasciata da Certiquality non costituisce un punto di arrivo, ma è per noi un inizio, una spinta a migliorarci ulteriormente, proseguendo un percorso intrapreso da tempo, in coerenza con i principi e i valori della Responsabilità Sociale d’Impresa cui abbiamo aderito a partire dal 2017. Sotto questo profilo, Seta intende promuovere un clima organizzativo fortemente orientato al benessere e alla centralità della persona all’interno di un ambiente di lavoro sereno, incentivando la motivazione e l’identificazione della popolazione aziendale con i valori di Seta”.