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Sfonda una cancellata con l'auto, 84enne ferito a Castel San Giovanni

L'incidente a Cà dei Tre Dì, vicino al polo logistico. L'anziano, che ha riportato serie conseguenze, è stato subito portato in ambulanza al Pronto soccorso

Redazione Online
|2 ore fa
Sfonda una cancellata con l'auto, 84enne ferito a Castel San Giovanni
1 MIN DI LETTURA
Un uomo di 84 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Castel San Giovanni. Il fatto è accaduto intorno alle 15.54 in prossimità della Statale 412 tra il capoluogo e Pievetta, e precisamente in località Cà dei Tre Dì, non lontano dal polo logistico.
Per cause ancora da chiarire, l’anziano ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, finendo contro una cancellata e sfondandola. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

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