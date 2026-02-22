Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»

è tornato nel Piacentino e si è fermato a Quarto di Gossolengo, lungo la Statale 45, entrando nel negozio "Colori dal mondo". Doveva solo ritirare alcuni arredi acquistati a Natale per la sua casa vicino a Roma, ma ha scelto di passare di persona. «È una persona meravigliosa», racconta la titolare Patrizia Salasar. «Cercare un’anima e trovare un ingranaggio, certo ci vuol coraggio», canta Simone Cristicchi. E proprio anima era sembrato nel 2019, quando aveva suonato al monastero delle Carmelitane di Piacenza . Nei giorni scorsidi Gossolengo, lungo la Statale 45,. Doveva solo ritirare alcuniacquistati a Natale, ma ha scelto di passare di persona.la titolare

Cosa cerca Cristicchi nella grande esposizione? «Cerca oggetti belli, che raccontino sogni. Noi siamo aperti da vent’anni e percorriamo strade lontane, alla ricerca di qualcosa che abbia una memoria».

L'amicizia nasce nell'agosto 2020 a Travo, dopo uno spettacolo dedicato al nonno reduce dalla Russia e a Laura Antonelli. Il giorno seguente Cristicchi entrò in negozio, colpito dalla vetrina. Patrizia lo ha poi seguito anche a Sassuolo con Franciscus, dedicato a San Francesco: «Uno spettacolo di pura bellezza».

Patrizia, nata in Perù e trasferita in Italia negli anni Novanta, vive sulle colline di Bettola: «Con mio marito, pilota piacentino, abbiamo portato qui il nostro mondo». Un mondo in cui, ora, è entrato anche Cristicchi.