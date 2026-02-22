Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
Durante una pausa dallo spettacolo "Franciscus" a Sassuolo è passato di persona nel negozio "Colori dal mondo" a ritirare alcuni arredi ordinati a Natale
Elisa Malacalza
|1 ora fa
Simone Cristicchi e Patrizia Salasar nel negozio di Quarto
«Cercare un’anima e trovare un ingranaggio, certo ci vuol coraggio», canta Simone Cristicchi. E proprio anima era sembrato nel 2019, quando aveva suonato al monastero delle Carmelitane di Piacenza. Nei giorni scorsi è tornato nel Piacentino e si è fermato a Quarto di Gossolengo, lungo la Statale 45, entrando nel negozio "Colori dal mondo". Doveva solo ritirare alcuni arredi acquistati a Natale per la sua casa vicino a Roma, ma ha scelto di passare di persona. «È una persona meravigliosa», racconta la titolare Patrizia Salasar.
Cosa cerca Cristicchi nella grande esposizione? «Cerca oggetti belli, che raccontino sogni. Noi siamo aperti da vent’anni e percorriamo strade lontane, alla ricerca di qualcosa che abbia una memoria».
L’amicizia nasce nell’agosto 2020 a Travo, dopo uno spettacolo dedicato al nonno reduce dalla Russia e a Laura Antonelli. Il giorno seguente Cristicchi entrò in negozio, colpito dalla vetrina. Patrizia lo ha poi seguito anche a Sassuolo con Franciscus, dedicato a San Francesco: «Uno spettacolo di pura bellezza».
Patrizia, nata in Perù e trasferita in Italia negli anni Novanta, vive sulle colline di Bettola: «Con mio marito, pilota piacentino, abbiamo portato qui il nostro mondo». Un mondo in cui, ora, è entrato anche Cristicchi.
