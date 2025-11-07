Smog, scattano le misure: divieti anche per i diesel euro 5

Scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Il provvedimento arriva in conseguenza dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, e comprende anche i diesel euro 5.

Nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 novembre dalle 8.30 alle 18.30, quindi, stop ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli).

Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.