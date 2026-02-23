Smog, scattano le misure emergenziali. Due giorni di divieti
Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30
Redazione Online
|1 ora fa
A seguito del bollettino Arpae di oggi, lunedì 23 febbraio, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.
Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 sarà in vigore il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
