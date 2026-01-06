A Travo ha chiuso l'edicola, Libertà si vende al Barrio Caffè

A Travo chiude l’edicola del paese ma non si rinuncia a Libertà: in questi giorni di inizio 2026, il Barrio Caffè di piazza Vittorio Veneto è diventato rivenditore ufficiale del nostro quotidiano. Per questo motivo, il bar - che già attualmente include la tabaccheria - ha da oggi anche un servizio in più, consentendo ai cittadini di restare informati quotidianamente su ciò che accade nella nostra provincia e nel loro stesso paese: una piccola finestra sul mondo senza doversi spostare dal Trebbia. Il nuovo servizio è stato attivato a partire dallo scorso 2 gennaio, subito dopo la chiusura dell’edicola del paese alla fine di dicembre. Per far sì che il paese non restasse sguarnito, il bar ha accettato fin da subito di diventare punto vendita di Libertà: così, assieme alla colazione, adesso alla mattina si può fare il pieno di notizie.

A segnalare la novità, anche visivamente, è lo “strillone” posizionato al di fuori del locale, contenente la locandina con le tre notizie più importanti della giornata, a cominciare dal territorio della Valtrebbia. All’interno del bar, ogni giorno ci sono almeno una settantina di copie pronte per essere distribuite, numero che potrà essere modificato in base alle richieste.

Intanto, la gente di Travo non si è fatta cogliere impreparata. «Abbiamo messo i cartelli e tanti sono già venuti in questi giorni a comprare Libertà» conferma uno dei titolari del Barrio, Marco Bertarelli. «C’è persino chi è venuto a chiederci se avevamo anche altri quotidiani. Ci facciamo bastare Libertà, perché è un servizio che facciamo al nostro territorio: per leggere il giornale, altrimenti, bisognerebbe fare chilometri, prendere la macchina e arrivare almeno fino a Rivergaro».

Questa opportunità resterà attiva in attesa di una possibile riapertura dell’edicola del paese.

Nuove collaborazioni

E se il bar chiude al lunedì, come fare per leggere su Libertà i risultati sportivi della domenica e le altre notizie? Si stanno studiando nuove collaborazioni anche con altri commercianti del paese, per colmare anche questa lacuna. Al di là del nuovo servizio, intanto, Libertà resta sempre disponibile anche in formato digitale, senza dover neppure spostarsi da casa: oltre al sito internet Liberta.it con gli ultimi aggiornamenti, si può acquistare la copia a soli 55 centesimi e leggerla sul proprio telefonino, tablet o computer.