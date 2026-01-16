Alta uniforme, rigore e solennità: giuramento per 236 poliziotti

Sono 236 i giovani poliziotti che nella mattinata di venerdì 16 gennaio hanno giurato fedeltà allo Stato nel polo fieristico di Piacenza Expo, dando ufficialmente inizio al loro percorso nelle forze dell'ordine. Alta uniforme, passi cadenzati, mitragliette serrate: la cerimonia è stata un concentrato di rigore e solennità, fino al momento più intenso: il grido collettivo «Lo giuro!», con lo sguardo fisso e l’inno d’Italia in sottofondo.

Si tratta del 231esimo corso della Scuola allievi agenti della polizia di Stato, con sede in viale Malta a Piacenza. Giovani donne e uomini pronti a entrare in servizio nelle strade e nei quartieri di tutta Italia. Il vicedirettore Michele Rana ha ricordato Stefano Villa, medaglia d’oro al valor civile, e ha sottolineato il peso dei doveri: «Il rispetto non nasce dalla forza, ma dall’empatia e dall’esempio». Collegato da Pescara, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha parlato di libertà, giustizia e impegno quotidiano.

Accanto al questore Bonafini, le autorità civili e politiche, tra cui la sindaca Tarasconi, il ministro Foti e la prefetta Palmisani, che hanno assistito al giuramento di chi domani sarà in prima linea a proteggere la comunità.