«Anche una sola persone recuperata è un successo di valore inestimabile»

«Un evento epocale come questo, oltre ad essere una grande emozione, testimonia l’interesse dello Stato per un mondo in cui è facile sentirsi soli». Non ha dubbi Donatella Peroni, già assistente sociale che ha rappresentato Piacenza al Quirinale durante la Giornata Mondiale contro le droghe. Infatti su sollecitazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto incontrare i rappresentanti della rete di enti e associazioni che si occupano di dipendenze sul territorio italiano.

Tra queste, anche la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, con la quale è federata la piacentina Fondazione “La Ricerca”, fondata nel 1980.

Peroni, quarantatrè anni nel mondo dei servizi sociali, vi ha lavorato a lungo ricoprendo diversi ruoli e ne è tuttora socia. «Siamo nati come organizzazione che si occupa proprio di intervenire sul tema della dipendenza - racconta Peroni - con il tempo la Fondazione si è allargata alla gestione di altri servizi che riguardano la fragilità e la povertà, ragionando anche in sinergia con altre realtà territoriali. A Piacenza, le problematiche più recenti di cui ci stiamo occupando sono gli hikikomori e il gioco d’azzardo, ma la dipendenza di sostanze è un problema presente soprattutto tra i nostri giovani, che in questo periodo storico stanno particolarmente male».