AVO Piacenza, al via il nuovo corso per il volontariato

Che cosa significa essere volontari oggi? E quanto può fare la differenza una presenza capace di ascoltare, accogliere e accompagnare una persona in un momento di fragilità? Sono alcune delle domande da cui parte il nuovo Corso di formazione base per volontari AVO, promosso da AVO Piacenza ODV, che prenderà il via martedì 20 ottobre.

Un percorso rivolto a tutte le persone che desiderano conoscere il mondo del volontariato e avvicinarsi all’esperienza dell’Associazione Volontari Ospedalieri. Essere volontari AVO significa dedicare una parte del proprio tempo agli altri, offrendo ascolto, vicinanza e attenzione nei luoghi di cura e di assistenza. Un impegno che nasce da una scelta personale, ma che si sviluppa all’interno di una comunità, condividendo valori, esperienze e un modo di essere accanto alle persone.