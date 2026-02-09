Bando trasporto d’emergenza, dalla Fondazione 200mila euro

Duecentomila euro a sostegno di sette progetti. Sono i risultati del Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario che la Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva deliberato nei mesi scorsi per il sostegno all’acquisto di ambulanze e automezzi a favore di organizzazioni di volontariato non profit, cooperative e imprese sociali, nonché enti del Terzo Settore. A questi si aggiungono ulteriori 60mila euro, deliberati a fine 2025, per l'acquisto straordinario di un’ambulanza per l’associazione La Misericordia, la cui sede nel luglio scorso fu colpita da un incendio che causò la distruzione dell’intero parco mezzi. I progetti dovevano avere per oggetto l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118, o al trasporto sanitario e sociale dedicato a persone disabili, malati, soggetti fragili con difficoltà motorie e parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Complessivamente, dei sette soggetti beneficiari dei contributi, sei sono attivi nella provincia di Piacenza e uno a Vigevano. Il Bando prevedeva tre tipologie di interventi. Il primo era finalizzato all’acquisto di mezzi di trasporto per pronto soccorso di emergenza, e sono stati selezionate le richieste presentate dall’associazione Pubblica Assistenza di San Giorgio, dalla Croce Rossa di Piacenza e da Il Fileremo - Centro orientamento disabili di Vigevano.

Nel primo caso, si tratta del progetto “Ripartiamo in sicurezza”: nuova ambulanza di emergenza per San Giorgio e il territorio di Piacenza, che consentirà l’acquisto di un’ambulanza necessaria a sostituire un mezzo danneggiato da un grave sinistro. “Un potenziamento per la montagna” è invece il progetto della Croce Rossa italiana, volto a rinnovare, con un automezzo nuovo, l'autoparco dell'unità territoriale di Farini, il cui ultimo mezzo acquistato risale al 2016.

Destinato a Vigevano è invece il contributo per Il Fileremo, che con il progetto “Un mezzo per tutti!” potrà acquisire un nuovo veicolo specificatamente progettato per il trasporto di persone con disabilità, anche su sedia a rotelle. Il Bando prevedeva anche la possibilità di acquisto di mezzi per il trasporto sanitario. In questo ambito risulta beneficiaria la Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza, che con il progetto “Acquisto automedica” potrà dotarsi di un autoveicolo per il soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo, a favore della popolazione anziana e fragile, intervenendo in caso di difficoltà di accesso ai servizi sanitari soprattutto per coloro che sono non autosufficienti e privi di rete familiare.

La maggior parte delle adesioni al Bando (undici delle venti richieste totali) hanno riguardato, infine, l’acquisto di mezzi di trasporto sociale. Sono state accolte le domande di Auser Volontariato Piacenza, Pubblica Assistenza e soccorso di Caorso, Castelvetro e Monticelli e Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta.