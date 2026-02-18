Bando YouthBank 2026: fino a 16mila euro a progetto

Budget raddoppiato per favorire ancora di più il coinvolgimento alla progettazione dei giovani del territorio. Novità significativa per il Bando Youthbank della Fondazione di Piacenza e Vigevano, riproposto anche quest'anno dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni. Il Bando metterà sempre a disposizione 120mila euro, 30mila per ciascuna delle quattro Youthbank (Piacenza città, Piacenza Levante, Piacenza Ponente e Vigevano) e intende dare particolare attenzione alle idee progettuali degli under 26 finalizzate a promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la prevenzione del disagio, oltre a incentivare la cittadinanza attiva, la sicurezza urbana e la tutela ambientale, sviluppare l’aggregazione, la cultura e la valorizzazione del territorio e sostenere l’orientamento, la formazione e l’educazione digitale.

Rispetto allo scorso anno si è deciso di raddoppiare la soglia massima di costo di un singolo progetto, che dagli 8mila euro ora potrà arrivare fino a 16mila: un nuovo progetto che è stato ufficializzato ieri mattina alla sede della Fondazione dal presidente Roberto Reggi insieme a Edoardo Favari, coordinatore di Youthbank, all'assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi e a una delegazione degli Youthbanker che parteciperanno all'iniziativa.