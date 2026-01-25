Barilari, da Bobbio all'ascolto del cosmo: ora dirige Virgo a Pisa

Non guida il Millennium Falcon né è un astronauta, quindi lo si può avvicinare senza rischiare di fluttuare per aria o dover indossare una tuta spaziale. Eppure dal primo gennaio Maurizio Barilari, nato e cresciuto a Bobbio, è diventato il responsabile di un luogo che più fantascientifico non si potrebbe: uno di quelli che ci immaginiamo con un cartello sulla porta che recita “Accesso per soli geni, gli altri non capirebbero un tubo”.

Barilari è il nuovo direttore dell’European Gravitational Observatory di Pisa, il centro che coordina l’esperimento Virgo: un gigantesco interferometro ottico con due bracci lunghi tre chilometri nelle campagne di Cascina. Qui arrivano alcuni tra i cervelli migliori del pianeta per cercare di “ascoltare” l’universo attraverso le onde gravitazionali, interrogando il cosmo su fenomeni lontanissimi, come la fusione di buchi neri o di stelle.