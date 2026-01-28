Benedizione delle acque e processione, festeggiata sant'Agnese

Gli abitanti delle frazioni rivierasche di Pievetta, Dogana Po e Bosco Tosca hanno celebrato la ricorrenza legata a Sant’Agnese, protettrice dei barcaioli. Alla processione a piedi da Pievetta a Bosco Tosca, e poi lungo l’argine del fiume, al seguito della statua e della reliquia di Sant’Agnese, ha fatto seguito la benedizione delle acque. Un momento carico di forti significati. La processione, guidata da don Paolo Cignatta, e la benedizione delle acque ha chiuso un fine settimana che ha alternato momenti religiosi e conviviali, in omaggio alla protettrice dei barcaioli. Un mestiere un tempo largamente diffuso in questi piccoli paesi, a ridosso delle acque del Grande Fiume. Motore dei vari momenti che hanno scandito la due giorni sono stati i volontari che hanno rispolverato ricette che si tramandano da generazioni, come la tradizionale panissa.