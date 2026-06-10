Carta d’identità, resta poco tempo: cartacee in scadenza il 3 agosto

L’Unione europea prevede la “eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste: tra i documenti non conformi rientrano le carte d’identità cartacee, rilasciate solo in casi eccezionali di documentata urgenza, che cessano di essere valide alla loro scadenza e comunque entro il 3 agosto di quest’anno.

Quindi dopo questa data le carte d’identità cartacee già emesse non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Questi documenti devono essere pertanto sostituiti per tempo con la CIE - Carta d’Identità Elettronica. Per rinnovare il documento la procedura è semplice: prenotare l’appuntamento collegandosi al sito agendacie.interno.gov.it oppure al portale del Comune. Molti Comuni dell’Emilia-Romagna consentono anche la prenotazione telefonica.

Presentarsi allo sportello anagrafe con i documenti. Occorrono: la carta d’identità cartacea da sostituire, una fototessera recente a colori su sfondo chiaro; il codice fiscale o la tessera sanitaria; 16,79 euro in contanti o bancomat per i diritti di segreteria. Completare la procedura allo sportello Il funzionario comunale acquisirà le impronte digitali e la foto. Al termine dello sportello si riceve un documento provvisorio cartaceo, valido solo sul territorio nazionale, da conservare in attesa della CIE definitiva che sarà inviata entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo di casa indicato in fase di richiesta. Insieme alla carta viene recapitata una busta separata contenente il PIN e il PUK (codici per l’utilizzo digitale) da conservare in luogo sicuro.