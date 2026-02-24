Casa Paveri, eventi al via con una camminata sui luoghi del Valoroso

La neonata associazione Casa Paveri ha debuttato in piazza ad Agazzano raccogliendo una cinquantina di adesioni. Sono i primi tesserati del sodalizio nato un mese fa e che l'11 aprile apre ufficialmente il calendario di eventi con una camminata, sui luoghi che videro protagonista il Valoroso, comandante partigiano della 38° Brigata bersaglieri del Po caduto nella battaglia di Monticello di Gazzola il 16 aprile del 1945.

Sabato 9 e domenica 10 maggio grazie a Casa Paveri sarà possibile visitare il castello di Lisignano di Gazzola.

Domenica 17 maggio si parte invece per un trekking di un’intera giornata dalla Ciapa Liscia alle Valle Tribolata (in comune di Ferriere).

Sabato 25 luglio la corte di Casa Paveri di Agazzano apre le sue porte per un evento musicale, mentre dal 13 al 20 settembre ancora Casa Paveri ospiterà una mostra di acquerelli naturalistici di Andrea Ambrogio.