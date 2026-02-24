Castelvetro e Monticelli un po’ più grandi, Caorso in lieve calo

Prosegue la positiva crescita demografica a Castelvetro e Monticelli, mentre Caorso inaspettatamente subisce un freno. Dal 2021 tutti e tre i comuni più abitati della bassa piacentina, meta prescelta dai cittadini di nazionalità romena che sono gli stranieri più rappresentati nei tre territori, hanno fatto registrare anno dopo anno un leggero aumento della popolazione residente, talvolta di poche unità altre di qualche decina. Lo stesso è accaduto tra il 2024 e il 2025 per Castelvetro e Monticelli che crescono rispettivamente del 1,33 per cento e dello 0,3 per cento. Diverso è invece il destino di Caorso, che abbandona l’andamento positivo fatto registrare fino allo scorso anno, registrando un calo dei residenti pari all’uno per cento.

Vediamo meglio nel dettaglio. Il 2025 si è concluso a Castelvetro con 5.411 residenti, 71 in più rispetto a fine 2024, nonostante i nuovi nati siano diminuiti del 28 per cento: 39 quelli nel 2024, 28 quelli nel 2025. A crescere sono gli stranieri che passano dai 613 del 2024 ai 670 del 2025 (+9 per cento) e le persone che arrivano da altri comuni, che dai 198 del 2024 sono diventati 213 nel 2025 (+7,5 per cento). Diminuiscono invece: le famiglie, che passano dalle 2424 alle 2433; coloro che scelgono di abbandonare Castelvetro per altri comuni, passando dai 217 ai 155; gli emigrati all’estero che dai 15 del 2024 diventano 12 nel 2025; e anche gli immigrati dall’estero, dai 64 registrati nel 2024 sono stati 55 quelli registrati nel 2025. I cittadini di Castelvetro residenti all’estero sono 394. Nel 2025 sono state assegnate 20 cittadinanze italiane (il 37,5 per cento in meno rispetto alle 32 assegnate nel 2024).

Via Roma a Castelvetro, su cui affaccia il municipio

Monticelli conta 18 abitanti in più rispetto al 2024. Quel poco che basta per superare i precedenti 5.185 residenti e arrivare agli attuali 5.203. Crescono i nuovi nati, che passano dai 24 del 2024 ai 28 del 2025 e crescono le famiglie, dalle 2.289 del 2024 alle 2297 del 2025. Diminuiscono invece quelli che scelgono di abitare la capitale dell’aglio piacentino: gli immigrati da altri comuni scendono del 3 per cento (191 nel 2024 e 185 nel 2025); gli immigrati dall’estero scendono di quasi il 26 per cento (58 nel 2024 e 43 nel 2025). A Monticelli tendenzialmente si resta. Anche coloro che scelgono di trasferirsi all’estero sono fortemente in calo (-82 per cento): si passa dai 22 cittadini del 2024 ai 4 del 2025. Nel 2025 sono state assegnate 17 cittadinanze italiane (il 65 per cento in meno rispetto alle 49 assegnate nel 2024).

Via Martiri della Libertà a Monticelli

A Caorso i residenti a fine 2025 sono 4.786, 50 in meno rispetto ai 4836 del 2024. Famiglie e nascite rimangono pressoché stabiliti: 2.061 erano i nuclei familiari nel 2024, 2.064 sono quelli registrati al 2025, 33 sono stati i nuovi nati nel 2024 e 34 sono stati quelli del 2025. Gli abitanti di nazionalità straniera diminuiscono, passano dai 736 ai 707 (-4 per cento circa). Gli immigrati dall’esterno infatti calano del 19 per cento (dai 47 del 2024 ai 38 del 2025), mentre aumentano dell’8 per cento le persone che scelgono di andare ad abitare a Caorso da altri comuni (50 nel 2024 e 54 nel 2025). Gli emigrati all’estero sono stati soltanto tre (gli stessi, numericamente parlando, registrati nel 2024) mentre gli emigrati verso altri comuni sono passati dai 54 del 2024 ai 58 del 2025. I cittadini di Caorso residenti all’estero sono 369.