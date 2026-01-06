Cellulare spento e web-disconnessi: in 800 accettano la sfida

In 800 hanno accettato di mettersi in sfida con se stessi per conoscere persone nuove a cellulare spento negli appuntamenti web-disconnessi che Fondazione La Ricerca ha organizzato in quest’ultimo anno e mezzo sotto la supervisione di educatori-facilitatori. Una formula, questa dei cosiddetti Escape Wor(l)d rivolta ai giovani e ai giovani adulti (fino ai 40 anni e dintorni) che dunque piace. E adesso sbarca anche in discoteca al Califfo di via Tortona. E’ stato lo stesso titolare del locale, Leonardo Marchini, a offrire la disponibilità ad ospitare questo format aggregativo ideato da una psicoterapeuta piacentina, Lucia Catino, in collaborazione con le colleghe del suo staff di Arca, Area Consulenza e Ascolto La Ricerca, sulla scorta di un bisogno che agli occhi di queste professioniste dell’ascolto si fa sempre più evidente: uscire dall’isolamento. Un isolamento che spesso è anche cercato.