Cena conviviale per sostenere l'hospice di Borgonovo
Appuntamento per mercoledì 15 luglio all’agriturismo Casa Galli di Albareto di Ziano
Mariangela Milani
|1 ora fa
Mercoledì 15 luglio l’agriturismo Casa Galli di Albareto di Ziano ospiterà una cena il cui ricavato servirà a sostenere l'hospice di Borgonovo. Promotore è il commerciante piacentino Valter Bulla, già protagonista di innumerevoli iniziative analoghe che negli anni hanno consentito di raccogliere fondi per le realtà più disparate. Questa volta l’obiettivo è dare una mano all’hospice, riunendo quante più persone possibile attorno allo stesso tavolo. A fare da collante saranno i piatti serviti dal padrone di casa, Alberto Bosi, e dal suo staff che cureranno l’aspetto culinario.
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