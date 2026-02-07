Cento chilometri in bici per un hamburger, l'impresa di Iosif ed Emanuel

Amano la bici e gli hamburger. Un abbinamento curioso che ha portato due ragazzi piacentini a percorrere quasi cento chilometri per mangiare un panino. Iosif Olaru ed Emanuel Ilies, 16 e 17 anni, di origini rumene, sono partiti da Pontenure e hanno raggiunto Milano in bicicletta con una meta precisa.

La partenza è avvenuta intorno alle 10 del mattino. Il percorso ha toccato Piacenza, San Rocco al Porto, Lodi, le strade del Basso lodigiano e San Donato Milanese, fino all’arrivo nel capoluogo lombardo dopo sette ore e tre minuti di pedalata, per un totale di 95 chilometri, come certificato dall’app di tracciamento.

La destinazione è stata un locale di viale Bligny, gestito da Vittorio Gucci, burger chef noto sui social per la sua versione dello smash burger, preparato schiacciando la carne sulla piastra rovente per ottenere una crosticina esterna e un interno succoso. Gucci ha raccontato l’episodio su Instagram: «Cento chilometri in bici per il mio smash… qualcosa di folle».

Iosif studia idraulica al Tutor di Piacenza, Emanuel frequenta l’istituto Volta di Castel San Giovanni. Durante il viaggio si sono fermati per una pausa picnic a base di pane e salame. Una volta arrivati, sono stati accolti dallo stesso Gucci, che ha servito loro il panino e anche il bis. Per il ritorno hanno preso il treno diretto a Piacenza, per poi pedalare fino a Pontenure.