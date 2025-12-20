Chi diventa papà, chi nonno e chi allatta: maratona di emozioni in consiglio

La maratona di trenta ore in consiglio comunale ha trasformato Palazzo Mercanti anche in un mix di politica e vita privata. La maxi-seduta per approvare il bilancio 2026-2028 dell’amministrazione Tarasconi ha coinvolto emozioni e numeri: qualcuno è diventato papà, qualcun altro nonno. Tra voti e discussioni, Andrea Fossati, capogruppo del Pd, ha accolto il suo primogenito Federico, nato lunedì mattina all’ospedale di Piacenza. Fossati si è assentato solo il tempo di correre in ospedale, poi è tornato a guidare il gruppo dem tra tensioni e numeri risicati.

Non è stato l’unico momento di gioia. Giuseppe Gregori, consigliere della civica "Per Piacenza", è volato alle Canarie per diventare nonno e stringere la nipotina appena nata, lasciando vuoto il suo banco in aula. Angela Fugazza, mamma da meno di due mesi del piccolo Lorenzo, è rientrata in aula per la discussione su bilancio e Dup, mentre il marito Raffaele Veneziani, ex sindaco di Rottofreno, si è trasferito nell’ufficio della presidente Paola Gazzolo per seguire il piccolo e supportare la mamma, che si è alternata tra i banchi e l’allattamento “dietro le quinte”.