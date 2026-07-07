“Chiavi in mano” per il futuro dei diciottenni fuori famiglia

Si chiama “Chiavi in Mano” il nuovo progetto targato Kairos Servizi Educativi. Un’idea che ha preso forma da una reale necessità che pedagogisti e educatori della cooperativa sociale piacentina si sono trovati ad affrontare. E’ rivolto ai care leavers: giovani che, al compimento della maggiore età, escono da percorsi di accoglienza fuori dalla famiglia di origine e devono affrontare autonomamente la vita adulta. Un salto nel vuoto per molti di loro, perché appena maggiorenni, non sono ancora economicamente autonomi e spesso il lavoro non è stabile.

Trovare una casa, un alloggio, anche condiviso con altri coetanei , diventa un’impresa. Lo sa bene Darling, che un appartamento lo ha trovato dopo un anno di ricerca; «è stato molto difficile perché appena le agenzie sentivano che si trattava di un ragazzo straniero, nigeriano, tutte le porte si chiudevano, per pregiudizio e per mancanza di fiducia - spiega Giovanna Sgorbani coordinatrice di Kairos Servizi Educativi – nonostante avesse un diploma liceale e un ottimo lavoro tale da potersi mantenere».

Anche Libertà aveva scritto della storia di Darling e delle difficoltà nella ricerca di un alloggio, qualcosa dopo si era mosso. Oggi vive in una casa in città, ha un lavoro ed è completamente indipendente.